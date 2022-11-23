Pazaryeri'nde enerji kalitesini arttırmak amaçlı çalışmalar devam ediyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilçelerinde olan yatırımları yerinde incelendi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yatırımı olan havai hatların yer altına alınması ve enerji kalitesinin yükseltilmesi projesi hız kesmeden devam ediyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, OEDAŞ personeli ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek uygun bulunmayan yerleri yetkili firma ile birlikte düzeltilmesi konusunda istişare yapıldı.

Kısa sürede çalışmalarının tamamlanacağını söyleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Projemizin kısa sürede çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırımlarımızı düzenleme çalışmamız başlayacağını halkımızın bilgisine sunuyor göstermiş oldukları anlayış için esnaflarımız başta olmak üzere hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.