Pazaryeri'nde engelsiz bir gün

Pazaryeri Belediye tarafından ilçe sınırları içindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda engelsiz bir gün düzenledi.

Pazaryeri'nde engelsiz bir gün
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sina pırlanta
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Pazaryeri Belediye tarafından ilçe sınırları içindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda engelsiz bir gün düzenledi.

Düzenlenen etkinliğe Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Aslıhan Volkan, Osmaneli Engelliler Derneği Başkanı Özden Karip ve özel gereksinimli bireyler katıldı. Çok sayıda özel gereksinimli vatandaşlar ile keyifli bir gün geçiren Başkan Tekin ‘’Küçükelmalı Tabiat Parkımı’zın bugünkü misafirleriyle engelsiz bir gün yaşadık. Bize yaşattıkları bu özel gün için tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.