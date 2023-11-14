Pazaryeri'nde fidanlar toprakla buluştu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes projesi çerçevesinden düzenlenen fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Geleceğe Nefes Cumhuriyet’e Nefes" projesi çerçevesinden düzenlenen fidan dikim etkinliği düzenlendi.
"Geleceğe Nefes Cumhuriyet’e Nefes" projesi çerçevesinden Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Köy Muhtarı Yaşar Rehber, Bozüyük ve Pazaryeri Orman İşletme personelinin yanı sıra köylü vatandaşlar katılırken, fidanlar toprakla buluştu.