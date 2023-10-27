Pazaryeri'nde gıda denetimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplu tüketim yapılan gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

Pazaryeri'nde gıda denetimi
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplu tüketim yapılan gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

81 ilde yapılan eş zamanlı gıda denetimi kapsamında Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman ve ilçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert de katıldı. Ekipler, ilçede faaliyet gösteren gıda üretimi yapılan işyerleri ve ekmek üretimi, unlu mamulleri üretim işletmelerinin denetimi yaptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman