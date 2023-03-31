Pazaryeri'nde kar temizleme çalışmaları yapıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde mart ayının sonunda etkili olan kar yağışı sebebiyle buzlanan yollarda temizlik çalışmaları başladı.

Pazaryeri Belediye ekiplerince Mart ayının sonunda etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle buzlanan yollarda tuzlama çalışmaları yapıldı. Başkan Tekin konu ile ilgili, “Belediye ekiplerimiz ilçe halkımızın ulaşım sorunu yaşamaması için var gücüyle çalışıyor. Elimizden geleni vatandaşlarımız için fazlasıyla yapmak için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.