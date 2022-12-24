Pazaryeri'nde kaybolan yaşlı adam heryerde aranıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki alzheimer hastası olan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. Fıranlar köyünde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan ve geri dönmeyen Mehmet Karakaş için jandarma ve polis ekipleri arama çalışması gerçekleştirirken, köylü vatandaşlar da gidebileceği yakın arazilerde arama yapıyor.