Pazaryeri'nde kaybolan yaşlı adam heryerde aranıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki alzheimer hastası olan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. Fıranlar köyünde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan ve geri dönmeyen Mehmet Karakaş için jandarma ve polis ekipleri arama çalışması gerçekleştirirken, köylü vatandaşlar da gidebileceği yakın arazilerde arama yapıyor.

Pazaryeri'nde kaybolan yaşlı adam heryerde aranıyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki alzheimer hastası olan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. Fıranlar köyünde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan ve geri dönmeyen Mehmet Karakaş için jandarma ve polis ekipleri arama çalışması gerçekleştirirken, köylü vatandaşlar da gidebileceği yakın arazilerde arama yapıyor.