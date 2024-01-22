Pazaryeri'nde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araçta maddi hasar meydana geldi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araçta maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre; Bahattin Şeker Caddesi’nde seyir halindeki 34 PY 2851 plakalı kamyonet ile Zübeyde Hanım Caddesinden ana yola çıkmaya çalışan 11 DJ 272 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada can kaybı ve yaralanma olmazken her iki araçta maddi hasar oluştu.