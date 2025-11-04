Pazaryeri'nde minik öğrenciler jandarma etkinlikleri ve köpek gösterileriyle tanıştı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Bilinçli toplum, güvenli gelecek" projesi kapsamında, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı’nda Kınık İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrenim gören 50 öğrenci ağırlandı.

Programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katıldı. Etkinlik kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere kişisel güvenlik, okul ve çevre güvenliği ile çevre, doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğü tarafından genel trafik kuralları anlatılırken, köpek unsurları öğrencilere yeteneklerini gösterdi. Öğrencilere ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığı binası ve görev araçları tanıtıldı. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, gençlerin güvenlik bilinci ve toplumsal farkındalığının artırılmasının önemine dikkat çekti.