Pazaryeri'nde rakiplerine büyük fark atan kadın muhtar güven tazeledi

Pazaryeri'nde rakiplerine büyük fark atan kadın muhtar güven tazeledi.

Pazaryeri'nde rakiplerine büyük fark atan kadın muhtar güven tazeledi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Pazaryeri’nde rakiplerine büyük fark atan kadın muhtar güven tazeledi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2022 yılında muhtar eşinin görevden alınması ile yapılan ara seçimlerde muhtar seçilen Sabriye Demir, 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerde güven tazeleyip tekrardan köy muhtarı oldu. 72 seçmenin bulunduğu Burçalık köyünde 3 kişi muhtarlık için yarıştı. Kurulan sandıkta 66 kişi oy kullanırken rakiplerine büyük fark atan Sabriye Demir aldığı 39 oyla köye tekrardan muhtar seçildi.

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Burçalık köyünde diğer muhtar adayları Mesut Şen 14, Osman Üvvüt ise 10 oy aldı.