Pazaryeri'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Pazaryeri Yüzbaşı Camii’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif sonunda cami önünde Pazaryeri Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Allah bu millete öyle kara geceler bir daha yaşatmasın ifadesinde bulunarak, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle İlçe Kaymakamlığımız ve Belediye iş birliğimizle mevlidi şerif okutulup, ikramlarda bulunduk Allah kabul etsin. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Hemşerilerimize saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Mevlid-i Şerif’e İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Turan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.