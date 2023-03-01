Pazaryeri'ndeki kronik kanalizasyon sorununu gidermek için çalışmalar başladı

Pazaryeri Belediyesi ekipleri, ilçedeki kronik kanalizasyon sorunlarının giderilmesi için çalışmalar başladı.

Dorukharmanlar sokakta çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, sorunlu bölgeleri tespit ederek aşamalı ilerleyeceklerini belirtti. Çalışmaları yakından takip eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Ne yazık ki kanalizasyon problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ekiplerimiz ve bizler ilçe halkımızın refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Su problemimiz çözüldü kısa bir süre sonra kanalizasyon sorunumuzu da çözeceğiz” dedi.