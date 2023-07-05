Pazaryeri'nden deprem bölgesine 367 bin TL yardım toplandı

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, ilçelerinde toplanan 367 bin liranın deprem bölgesine aktarılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabına yatırıldığı söyledi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatıyla Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 13-14 Haziran tarihinde düzenlenen depremzedeler yararına düzenlenen Eğitim Şenliği ve hayır çarşısında toplanan bağışlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabına yatırıldı. Konu hakkında açıklama yapan Kaymakam Altay, "6 Şubat’ta 10 ili etkileyen deprem felaketinde yaraları sarmak için Pazaryeri halkının seferber oldu. Geliri depremzede vatandaşlar için bağışlanacak Eğitim Şenliği ve hayır çarşısında yaptığı bağışlarla birlik ve beraberliği yenilemiştir. Pazaryeri Hükümet Konağı yanında kurulan stantlarda öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri, kurum çalışanları ve hayırsever vatandaşların temin ettikleri eşyaları Eğitim Şenliği ve hayır çarşısında satışa sunuldu. 2 gün boyunca süren satışlardan 367 bin 637 TL bağış toplandığını belirterek toplanan bağışların depremzedeler yararına açılan Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabına aktarıldı. Toplanan bağışın deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve öğrencilere ulaştırılacak" dedi.

Kaymakam Altay, düzenlenen Eğitim Şenliği ve hayır çarşısında desteklerinden dolayı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci’ye kurum çalışanlarına ve duyarlı Pazaryeri halkına teşekkür etti.