Pazaryeri'nin kadın emeği İstanbul'da ulusal zirvede vitrine çıktı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, kadın emeğini ön plana çıkaran ürünleriyle İstanbul’da düzenlenen ‘Kadınla yükselen şehirler’ zirvesinde büyük ilgi gördü.

İstanbul’da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen ‘Kadınla yükselen şehirler’ temalı Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi başladı. Türkiye’nin dört bir yanından yerel yönetimlerin katıldığı organizasyonda Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi, hazırladığı stant ile yoğun ilgi gördü. Zirveye Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katılırken, belediye standında ilçeye özgü birçok değer ziyaretçilere tanıtıldı. Kınık çömleği, Pazaryeri bozası, Pazaryeri helvası, şerbetçiotu, Pazaryeri boncuk fasulyesi, şerbetçiotu kolonyası ile Pazaryeri’nin girişimci kadınları tarafından hazırlanan ev yapımı ürünler katılımcılardan tam not aldı. Standın dikkat çeken bir diğer ürünü ise Bilecik Belediyeler Birliği tarafından evsel organik atıkların modern geri dönüşüm yöntemleriyle işlenmesi sonucu elde edilen çevre dostu sıvı bitki gübresi oldu. Ürün, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı açısından ziyaretçilerin ilgisini çekti.

"Her bir ürünümüz kültürümüzün ve geleneğimizin bir yansımasıdır"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bugün burada yalnızca ürünlerimizi değil, Pazaryeri’nin üreten kadınlarının emeğini ve azmini sergiliyoruz. Her bir ürünümüz kültürümüzün ve geleneğimizin bir yansımasıdır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca 5 Aralık’ta standımızı ziyaret edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kadınlara verdiği güçlü destek ve motivasyon için şükranlarımı sunuyorum. Üreterek, çalışarak ve cesaretle şehirlerimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.