Pazaryeri sporlu Fatmagül Yağcı, Türkiye ikincisi oldu

Pazaryerispor Kick Boks Takımı, İzmir’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda büyük başarıya imza attı.

Halkapınar Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada 6 bin sporcu mücadele etti. 7 sporcuyla turnuvaya katılan Pazaryeri spor’un en dikkat çeken ismi, 60 kilogramda Genç Kızlar Low Kick kategorisinde Türkiye 2’ncisi olan Fatmagül Yağcı oldu. Turnuvada ayrıca Ali Kara, Ömer Faruk Özbay, Tuba Nur Yağcı, Efecan Güçlü, Mert Demir ve Nisa Nur Efe de Pazaryeri’ni başarıyla temsil etti.

Takım Antrenörü ve Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi Fehmi Piliç, sporcuların gösterdiği azim ve başarıyla gurur duyduklarını belirterek desteklerinden dolayı Pazaryeri Kaymakamlığı’na, Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Demir’e teşekkür etti.