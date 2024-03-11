Pazaryerili gençlerden İstanbul'un tarihine ziyaret

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Sosyal ve Kültürel etkinlikler kapsamında gezi turlarını sürdürürken, ilçedeki 92 genç İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi.

Pazaryerili gençlerden İstanbul'un tarihine ziyaret
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Sosyal ve Kültürel etkinlikler kapsamında gezi turlarını sürdürürken, ilçedeki 92 genç İstanbul’un tarihi mekanlarını gezdi.

Geçtiğimiz gün ilçe kadınlarına yönelik 2 gün boyunca İstanbul gezisi düzenleyip kadınların gönlünü fetheden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçe gençlerini unutmadı. Pazaryeri’li gençler, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından düzenlenen Sosyal ve Kültürel etkinlikler kapsamında İstanbul’un tarihi mekanlarını gezdi.

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