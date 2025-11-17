Pazaryerispor kick boksta zirveye çıktı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sporcular, Denizli’de düzenlenen kick boks organizasyonunda şampiyon ve Türkiye ikincisi oldu.

Denizli’de gerçekleştirilen Kick Boks Gala Gecesi’ne özel davetle katılan Pazaryeri Spor Kulübü sporcuları, kick boksta zirveye çıktı. 63 kg K-1 kategorisinde ringe çıkan Mert Demir, şampiyon oldu. 60 kg K-1 kategorisinde mücadele eden Fatmagül Yağcı ise Türkiye ikinciliği elde etti.

Sporcuları müsabakalara hazırlayan Antrenör Fehmi Piliç, öğrencilerinin disiplinli çalışmalarıyla her geçen gün daha güçlü hale geldiğini belirterek, "Sporcularımız azimleriyle geleceğin şampiyonları arasında yerini alıyor. İlimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. İnşallah ilerleyen dönemde ülkemizi de uluslararası arenada gururla temsil edeceklerine inanıyorum. Tüm sporcularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise elde edilen başarının ilçe sporuna büyük moral kattığını söyleyerek, "Pazaryeri Spor Kulübü’nün genç sporcuları, elde ettikleri bu başarıyla ilçemizin adını bir kez daha duyurdu. Gelecek turnuvalar için bizlere büyük umut verdiler. Pazaryeri sporda yükselmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.