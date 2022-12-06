Pazaryerlerine ölçü-ayar denetimi

Balıkesir’İn Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri esnafın huzuru için pazaryerlerindeki denetimlerine devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit Salı Pazarı ve Güre Pazarı’nda vatandaşların ve esnafın huzuru için denetimleri sürdürüyor. Gerçekleştirilen kontrollerde pazar alanlarındaki terazilerin ölçü ve ayar denetimi yapılıyor. Terazilerin doğruluğu, hileli satışın olup olmadığı, tezgahların kullanım alanı, düzeni ve ürün fiyat etiketlerinin kontrolü de yapılıyor. Huzurlu bir kent için çalıştıklarını belirten yetkililer denetimlerin devam edeceğinin altını çizdi.