PDR uzmanlarını bir araya getiren etkinlik başlıyor

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Beykent Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen 8’inci PDR Günleri etkinliği başlıyor. İstanbul’un 10 ilçesinin iştirak ettiği etkinlik 9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

İstanbul’un en büyük Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) etkinliği başlıyor. Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan etkinliğe, Küçükçekmece, Bahçelievler, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Esenler, Güngören, Esenyurt ilçelerinde görev yapan psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları katılıyor.

Sefaköy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlikte konuşması olacak isimler ise şu şekilde:

“Doç. Dr. Durmuş Ümmet, Psikolog Yazar Nilüfer Devecigil, Prof. Dr. Azize Nilgün Canel, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Uzman Klinik Psikolog Selçuk Tokaç, Doç. Dr. Yavuz Samur, Dr. Psikoterapist Timur Harzadin.”