Peçete kutusuyla cep telefonu hırsızlığı kamerada: Firari hırsız son işinde yakayı ele verdi

İstanbul’da girdiği 4 adresten hırsızlık yapan firari şüpheli, Bakırköy’deki bir işyerinden cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı. Elindeki peçete kutusuyla kamufle ettiği cep telefonunu çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay Bakırköy’de Sakızağacı Mahallesi’nde 06 Ocak tarihinde saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işyerine gelen bir kişi, çalışana soru sormak bahanesiyle oyaladığı sırada elindeki peçete kutusunu kullanarak masadaki cep telefonunu çaldı. Peçete kutusunu masaya bırakıp telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri görüntüleri inceledi. Hırsızlık şüphelisinin Ş.A. (36) isimli şahıs oludğu belirlendi. Şüpheli şahıs 09 Ocak tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın, 2022 yılında Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler ’da meydana gelen 3 olay ve 2023 yılında Üsküdar’da meydana gelen 1 olay olmak üzere toplam 4 farklı “Açıktan Hırsızlık” suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli şahıs, “İşyerinden Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi.