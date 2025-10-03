Peçeyle gizlendiler, pazarda hırsızlık yaparken yakalanınca böyle kaçtılar

Bursa’da kurulan semt pazarında hırsızlık yapmak isteyen yüzleri peçeyle kapalı 2 kadın şüpheli, esnafın dikkati sayesinde fark edildi. Koşarak kaçan şüphelilerin peşine bazı vatandaşlar düşerken, o anlar kameraya anbean yansıdı. Pazarda hırsız esnaf kovalamacasında hareketli görüntüler yaşandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Namazgâh Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazara gelen yüzleri peçeyle kapalı iki kişi, tezgâhlardan hırsızlık yapmak istedi. Durumu fark eden bazı esnaflar, hemen müdahale ederek şüphelileri uyardı.

Esnafın tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan şüpheliler, pazardan koşarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlar da şüphelilerin peşine düştü. Pazarda yaşanan aksiyon dolu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.