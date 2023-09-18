Pedallar bu kez çevreci ulaşım için çevirildi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet turunda pedallar, güvenli ve çevreci ulaşım seçeneklerinin kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla çevrildi.

Pedallar bu kez çevreci ulaşım için çevirildi
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İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet turunda pedallar, güvenli ve çevreci ulaşım seçeneklerinin kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla çevrildi.

Avrupa Komisyonu’nun bir girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, İzmit Belediyesi tarafından bisiklet turu düzenlendi. Çevreci ulaşımda farkındalık oluşturulmak amacıyla Yahya Kaptan Mahallesi Bisiklet Eğitim Pisti’nden başlayan bisiklet turu, Cumhuriyet Bulvarından devam ederek, Gülümse Kafe’de tamamlandı. Etkinlikte bisikletle ulaşımın rahat ve çevreci bir ulaşım aracı olduğu vurgulanırken, toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ile yaya yollarının artırılmasına dikkat çekildi.

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Çakmak Yapı