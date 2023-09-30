Pegasus, 100. uçağı 'Cumhuriyet'i teslim aldı

Pegasus Hava Yolları’nın Cumhuriyet’in 100. yılında filosuna kattığı ‘Cumhuriyet’ isimli 100. uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Kuyruğunda Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti ve imzası yer alan Airbus A321neo tipi yeni uçak, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak tasarlandı.

Yeni nesil motorlara sahip uçaklarla filosunu her geçen gün genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, Cumhuriyet’in 100. yılında filosuna kattığı ‘Cumhuriyet’ isimli 100. uçağını teslim aldı. Almanya’nın Hamburg şehrinden hareket eden TC-RDP kuyruk tescilli Airbus A321neo tipi yeni uçak, 30 Eylül 2023 Cumartesi saat 16:36’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane ve Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk’ün Airbus’ın Hamburg’daki tesislerine giderek teslim aldığı uçak, kuyruğunda yer alan Mustafa Kemal Atatürk silüeti ve imzasıyla Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak tasarlandı. 2023’te Pegasus filosuna katılacak 16 yeni uçaktan 9’uncusu olan ‘Cumhuriyet’, Pegasus’un 2012’de imzalanan ve yıllar içerisindeki tadillerle toplam 150 adet uçağa ulaşan Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 75. ve filonun 100. uçağı olma özelliğini taşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, Cumhuriyet’in 100. yılında 100. uçaklarını teslim almaktan büyük bir gurur duyduklarını dile getirerek, “Filomuza kattığımız yeni A321neo tipi uçağımız ‘Cumhuriyet’ ile birlikte 100 uçak eşiğini aşıyoruz. Avrupa’nın yanı sıra Ortadoğu, Afrika, Kafkaslar ve Türkiye’nin kuzeyinden doğusuna, güneyinden batısına yayılmış geniş bir yurt dışı uçuş ağıyla yolumuzda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla, uygun ücretler sunarken seyahati kolaylaştıran, sektör genelinde öncü bir düşük maliyetli hava yolu olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

“18 yıl önce Türkiye’de havacılık alanında başlattığımız değişimi sürdüreceğiz”

2021’den sonra tüm teslimatlarının A321neo tipindeki uçaklardan oluşacağını vurgulayan Güliz Öztürk, “A321’ler standart kısa-orta menzil ticari uçaklara göre farklı konfigürasyona sahip, sektör tarafından oyun kurallarını değiştiren (game-changer) uçaklar olarak tanımlanıyor. Daha uzun gövdede daha fazla kapasite sunmayı sağlayan ancak mevcut yapımızdan çok farklı olmayan bir operasyon sürecine sahip uçaklar. Diğer bir deyişle, operasyonel yapımızı karmaşık hale getirmeden daha yüksek kapasiteyle hizmet verebiliyoruz. Bu açıdan yüksek verimlilik katkısı elde ediyoruz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “18 yıl önce Türkiye’de havacılık alanında başlattığımız değişimi, her zaman en iyisini başarma azmiyle sürdürmeye; Türkiye’nin en yeni uçaklarına sahip filomuzla ülkemiz, sektörümüz, paydaşlarımız ve misafirlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Yapılan açıklamaya göre, Pegasus’un 4,5 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en yeni uçaklarına sahip olan filosunda; 25 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 15 adedi Boeing B737-800, 6 adedi Airbus A320ceo, 46 adedi Airbus A320neo ve 33 adedi Airbus A321neo olmak üzere toplam 100 adet uçak bulunuyor.