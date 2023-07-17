Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk'e uluslararası liderlik ödülü

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, The Airline Strategy Awards 2023 kapsamında ‘Üst Düzey Liderlik’ ödülüne layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, FlightGlobal markası Airline Business ve kurumsal danışmanlık şirketi Korn Ferry tarafından düzenlenen The Airline Strategy Awards (Havayolu Strateji Ödülleri) kapsamında ‘Executive Leadership: Europe’ (Üst Düzey Liderlik: Avrupa) ödülüne layık görüldü. Hava yolu şirketinin başarılı finansal sonuçlarına ve operasyonel verimliliğine büyük katkı sağlayan güçlü liderliği, şirket içerisinde çeşitliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye yönelik çalışmaları ve havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen girişimleri gibi etkin çalışmaları sebebiyle bu ödüle layık görülen Güliz Öztürk, ‘Executive Leadership: Europe’ ödülünü Londra’da gerçekleştirilen törende aldı.

Yapılan açıklamaya göre, bağımsız bir jüri değerlendirmesiyle, son 12 ayda stratejileri belirlemede ve bunları başarıya ulaştırmada mükemmellik sergileyen üst düzey yöneticilere verilen The Airline Strategy Awards, bu sene 9 farklı kategoride verildi. ‘Executive Leadership: Europe’ ödülüne layık görülen Güliz Öztürk’ün aldığı bu önemli ödülde; hava yolu şirketinin esnek kapasite yönetimi, rekabetçi fiyatlandırması, yan gelir artışı, güçlü dijitalleşme projeleri ve çok sayıda etkileyici ESG faaliyeti de etkili oldu.