Pegasus, iç hat uçuşlarında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımını artırıyor

Pegasus Hava Yolları ve Petrol Ofisi, sürdürülebilir havacılık açısından önem teşkil eden iş birliklerini artırarak sürdürme kararı aldı. 2022’de başlayan iş birliği, 2023 ve 2024 yıllarında İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanlarında artan SAF hacmiyle devam edecek.

Pegasus Hava Yolları ve Petrol Ofisi, sürdürülebilir havacılık açısından önem teşkil eden iş birliklerini güçlendirerek sürdürme kararı aldı. Yapılan yeni anlaşmayla birlikte; Pegasus Hava Yolları, Petrol Ofisi tarafından ikmali gerçekleştirilecek Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) hacmini 2023 ve 2024 yıllarında artırarak SAF kullanımlı iç hat uçuşlarını sürdürecek. Pegasus Hava Yolları ve Petrol Ofisi, bu iş birliğini 2023 ve 2024 yıllarında artan hacimle İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanlarında sürdürürken, iş birliklerini aynı dönemde yurt içinde coğrafi olarak da genişletmeyi hedefliyor. İş birliği kapsamında 2022 yılında kullanılan SAF hacminin 2023 yılında üç, 2024 yılında on kata kadar artırımı öngörülüyor. Yemeklik yağ ve hayvansal yağ atıkları gibi yüzde 100 yenilenebilir atık ve atık ham maddelerden üretilen Neste MY Sustainable Aviation FuelTM (SAF), uçak motorlarında veya yakıt altyapısında herhangi bir değişikliğe gerek olmadan kullanılabiliyor.

“Sürdürülebilir havacılığı destekliyoruz”

Petrol Ofisi ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında konuşan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, “Pegasus Hava Yolları olarak, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) ‘2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu’ kararı doğrultusunda, sürdürülebilir havacılığı desteklemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için; karbon salınımı düşük, çevreci ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilen SAF kullanımının artırılması büyük önem taşıyor. Mart 2022’den bu yana uçaklarımıza SAF ikmali gerçekleştiren Petrol Ofisi ile iş birliğimizi güçlendirerek sürdürme kararı aldık. İş birliğimizi önümüzdeki iki yıl içerisinde yurt içinde coğrafi olarak da genişletmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir havacılığı desteklemek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

“Sürdürülebilir yarınlara yatırım yapıyoruz”

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu ise yaptığı açıklamada, “Petrol Ofisi Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlere öncülük edecek, ülke ekonomisinin yarınlarına gerçek katma değerler sağlayacak yatırım ve iş birliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Gururla söyleyebilirim ki Petrol Ofisi Grubu, Türkiye ve bölge havacılık trafiğinin en önemli dinamolarından biri. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir hizmet verdiğimiz havacılık alanında, PO Air markamızla Türkiye’nin 72 havaalanında yakıt ikmali sağlıyor, 250’den fazla havayolu şirketine küresel ölçekte, yılda çeyrek milyonu aşkın uçağa hizmet sunuyoruz. Bu dev operasyon hem sektörümüzün hem de ilgili paydaşlarımızın fayda ve geleceğine yönelik adımlar atmamızın mücbir sebebi. Dolayısıyla yıllardır uyumla hareket ettiğimiz Pegasus’la, havacılık endüstrisi için hayati önem taşıdığına inandığımız bu iş birliğine imza atmaktan ve sürdürülebilir yarınlara yatırım yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Pegasus Hava Yolları’nın Türkiye’de SAF kullanımlı ilk iç hat uçuşu, 1 Mart 2022 tarihinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında gerçekleştirilmişti.