Pegasus, Silikon Vadisi'nde Teknoloji İnovasyon Merkezi kuruyor

Pegasus Hava Yolları, Silikon Vadisi’nde faaliyet gösterecek bir Teknoloji İnovasyon Merkezi kurma kararı aldı.

Dijital dönüşümünü başlattığı 2018 yılından bu yana “Türkiye’nin dijital havayolu” mottosuyla çalışmalarını yürüten Pegasus, bu dijitalleşme sürecinin sürdürülebilir gelişimini devam ettirmek amacıyla teknoloji alanında önemli bir atılım yapıyor. Silikon Vadisi’nde faaliyet gösterecek bir Teknoloji İnovasyon Merkezi kurma kararı alan şirket, projeyle ilgili çalışmalara başladı. Şirket, Silikon Vadisi’nde kurulacak merkezle, dünyada teknoloji alanındaki en son gelişmeleri yerinde takip etmeyi ve değerlendirmeyi hedefliyor. Bu adım, şirketin küresel ölçekte daha da rekabetçi hale gelmesine katkı sağlayacak ve teknolojik yeniliklere olan bağlılığını güçlendirecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, “Teknoloji yatırımlarımız, bizi farklılaştıran en önemli özelliklerimizden biri. Dijital dönüşümümüzü başlattığımız 2018’den bu yana ciddi yatırımlar yapıyoruz. ‘Türkiye’nin dijital havayolu’ vizyonumuz doğrultusunda, misafirlerimizin seyahat deneyimini ve çalışanlarımızın iş deneyimini daha kolay, hızlı ve verimli hale getirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi de, bu dijitalleşme sürecinin sürdürülebilir gelişimini devam ettirmek amacıyla, heyecan verici yeni bir adım atmaya hazırlanıyoruz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Silikon Vadisi’nde faaliyet gösterecek bir Teknoloji İnovasyon Merkezi kurma kararı aldık. Bu merkezle, teknoloji alanında dünyadaki en son gelişmeleri yerinde takip edecek ve değerlendireceğiz. Farklı teknolojileri deneyimleyerek süreçlerimizi ve misafir deneyimimizi sürekli iyileştirmeye, fark oluşturmaya devam edeceğiz. Bu büyük atılım, küresel ölçekte daha da rekabetçi olmamızı sağlayacak.”

Pegasus’un misafirlerine en iyi dijital deneyimi sunmak ve havacılık alanında en verimli operasyon yönetimini yürütmek hedefiyle ilerlediğini vurgulayan Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Barış Fındık ise “Şirket olarak, dünyada teknolojiyi en etkin kullanan hava yollarından biri olmaya kararlıyız. Bu amaçla start-up’lar, üniversiteler, teknoloji ve havacılık alanındaki diğer oyuncularla iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere önemli adımlar atıyoruz. Silikon Vadisi’ndeki en son teknolojik gelişmeleri takip ederek sadece yerel değil, aynı zamanda küresel bir çerçevede de etkin olma hedefimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İşimize direkt katkı sağlayacağına inandığımız yapay zeka, mobil kabiliyetler, self-servis ve diğer ileri teknolojilere odaklanacağız” şeklinde konuştu.