Pegasus'tan yapay zekâ destekli hizmet

Üretken yapay zekâyı süreçlerinde konumlandıran Pegasus Hava Yolları, CBOT iş birliğiyle ChatGPT teknolojisini seyahat asistanı FlyBot’a entegre ederek “ChatGPT ile Seyahatini Planla” desteğini hizmete açtı.

Dijital dönüşümünü başlattığı 2018 yılından bu yana “Türkiye’nin dijital havayolu” mottosuyla çalışmalarını yürüten ve bütün süreçlerinde dijital teknolojiler kullanan Pegasus, sektörde birçok öncü çalışma gerçekleştiriyor. Üretken yapay zekâyı da süreçlerinde konumlandıran hava yolu şirketi, yapay zeka şirketi CBOT iş birliğiyle ChatGPT teknolojisini seyahat asistanı FlyBot’a entegre ederek “ChatGPT ile Seyahatini Planla” desteğini hizmete açtı. Pegasus’un Türkiye’de havacılık sektöründe ChatGPT entegrasyonuyla misafirlerin taleplerine uygun rotalar önererek seyahat planlama hizmeti sunan ilk hava yolu şirketi olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketinin seyahat asistanı Flybot, yapay zekanın daha insansı ve çok yönlü bir deneyim sunacağı yeni geliştirmesiyle, yeni dönemde seyahat severleri daha fazla memnun etmeye hazırlanıyor. Hava yolu şirketi ve CBOT’un bu iş birliği, yapay zekanın ve diyalogsal asistanların havacılık sektöründeki dönüştürücü rolünü pekiştiriyor ve seyahat severlere hayat kolaylaştıran bir deneyim sunuyor.

Seyahat Asistanı’nın en önemli özelliği; “uçuşlar”, “yolculuk yapılacak yerin özellikleri” gibi çok sık bilgiye ihtiyaç duyulabilen konularda, misafirlere çağrı merkezinde beklemeden, menüler arasında dolaşmadan, hızlı ve çok kolay bir şekilde bilgi sunması ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırması olarak dikkat çekiyor. Pegasus web sayfası, mobil uygulaması ve WhatsApp hesabı üzerinden kullanıcılara hizmet veren FlyBot; uçuş durumu sorgulama, bilet bilgisi öğrenme, uçuş kapı numarası sorgulama, kayıp bagaj başvurusu sorgulama ve hasarlı bagaj başvurusu sorgulama gibi önemli konularda da misafirlere saniyeler içinde destek sunuyor. Gezilecek yerler ve rota önerilerini içeren bir seyahat planı yaparak seyahat severlere geniş kapsamlı bir hizmet de sunan FlyBot, böylece kullanıcıların seyahat deneyimini zenginleştirerek bir seyahat asistanından öte bir seyahat planlayıcısı gibi çalışıyor. Türkçe ve İngilizce olarak hizmet veren FlyBot, adeta iki gerçek kişinin yazışarak etkileşim kurmasında olduğu gibi; kullanıcının istediği gibi yazdığı metinleri anlıyor, diyaloğu tıpkı bir insan gibi takip ediyor, misafirlerin doğal ve akıcı ifadelerle basit ve kesintisiz bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

“Misafirlerimize teknolojik yenilikler sunmaya devam edeceğiz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, “Şirket olarak, dijital dönüşümümüzü başlattığımız 2018’den bu yana teknoloji alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Teknolojiyi en iyi kullanan hava yolları arasında olma hedefimiz doğrultusunda birçok proje geliştiriyor ve bu hedefi bir üst lige taşımak için ‘en iyinin de bir adım ötesinde’ mottosuyla N+1 inisiyatifleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de dünyada havacılık sektörünün ilk sanal asistanlarından biri olan FlyBot’un en güncel teknolojilerle geliştirilmesini kapsayan projemiz CBOT ile birlikte Türkiye’de öncü sanal asistan projelerinden biri olarak hayat verdiğimiz FlyBot, kısa sürede dünya genelinde dikkat çeken havayolu sanal asistanlarından biri haline geldi. Sanal asistanımızı sadece tek seferlik bir proje olarak değil, adeta yaşayan bir deneyim olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda önemli bir geliştirmeye imza attık. FlyBot; artık ChatGPT entegrasyonuyla birlikte kullanıcılarımıza adeta arkadaşlarıyla konuşuyormuş gibi doğal bir diyalog deneyimi sunuyor. Bu nedenle, FlyBot’u daha geniş bir alanda ve daha fazla dilde destekleyerek geliştirmek için CBOT ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu proje, havacılık sektöründe çok değerli ve öncü bir çalışma oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. ‘Türkiye’nin dijital havayolu’ olarak misafirlerimize teknolojik yenilikler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

CBOT’un CEO’su Mete Aktaş ise şunları söyledi: “FlyBot projesi ilk günden beri adından çok söz ettirdi. Şimdi ise iki uzman şirket olarak, adeta dev bir uçağın motorunu büyük bir incelikle uçuş sırasında havada yeniledik. Özetle FlyBot ileri teknolojiyle yenilendi ve müşteri deneyimini iyileştirmedeki gücümüzü ve GPT teknolojisindeki liderliğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Bu proje, diyalogsal yapay zeka ve GPT teknolojilerinin birleşiminden doğan alanında eşine az rastlanır, başarılı, örnek bir uygulama oldu. Diyalogsal yapay zeka ile üretici yapay zeka teknolojilerinin birlikte başarılı şekilde kullanılmaları ile müşteri deneyimi önümüzdeki dönemde önemli bir dönüşüm yaşayacak. Bu iki teknolojinin başarılı birlikteliği bize büyülü kapılar açacak. Biz de yapay zeka uzmanlığımız ve diyalogsal deneyim oluşturma konusundaki liderliğimizi yeni projelerimiz ile göstermeye, bu alanın öncüsü olmaya devam edeceğiz.”