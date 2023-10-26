Pegasus'un 100'üncü yıl özel uçuşu

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Pegasus Havayolları 100’ncü yıl uçağı PC-100C uçuş koduyla özel bir uçuş gerçekleştiriyor.

Uçuş öncesi özel uçuşu gerçekleştiren kaptan pilotlar havayolu şirketinin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Pilotlar yaptığı paylaşımda "Bugüne kadar sayısız uçuş gerçekleştirdik, fakat bu uçuş benim heyecan dolu bir uçuşum olacak. Birlikte sayısız yolculuğa çıktık. Fakat bu sefer sonsuz bir yolculuğa Cumhuriyet uçuna kanatlanıyor. Hep birlikte bu gurur yaşamaya hazırız" dediler. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda saat 10.30’da kalkış yapan PC-100C sefer sayılı uçağını vatandaşlar flight radar24 üzerinden takip edebilecekler.