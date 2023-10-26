Pegasus'un 100'üncü yıl özel uçuşunda havada '100' çizildi

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Pegasus Havayolları 100'ncü yıl uçağı PC-100C uçuş koduyla özel bir uçuş gerçekleştirdi.

Pegasus'un 100'üncü yıl özel uçuşunda havada '100' çizildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Pegasus Havayolları 100’ncü yıl uçağı PC-100C uçuş koduyla özel bir uçuş gerçekleştirdi.

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 10.30’da kalkış yapan PC-100C sefer sayılı uçak Ankara semalarında ’100’ sayısı oluşacak şekilde uçuş rotası izledi. Uçağın flight radar uygulaması üzerinden takip eden vatandaşlar Ankara üzerinde oluşan 100 sayısını görebildiler.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman