Pegasus'un 100'üncü yıl özel uçuşunda havada '100' çizildi
Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Pegasus Havayolları 100'ncü yıl uçağı PC-100C uçuş koduyla özel bir uçuş gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Pegasus Havayolları 100’ncü yıl uçağı PC-100C uçuş koduyla özel bir uçuş gerçekleştirdi.
İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 10.30’da kalkış yapan PC-100C sefer sayılı uçak Ankara semalarında ’100’ sayısı oluşacak şekilde uçuş rotası izledi. Uçağın flight radar uygulaması üzerinden takip eden vatandaşlar Ankara üzerinde oluşan 100 sayısını görebildiler.