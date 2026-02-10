Pegasus'un KKTC uçuşları 20 yaşında

Pegasus Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tarifeli seferlerini başlatmasının 20. yılını, Lefkoşa’da düzenlenen buluşmayla kutladı.

Pegasus Hava Yolları, 2006 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği seferlerle KKTC’nin Türkiye ve dünyayla hava yolu bağlantısında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Şirket, Ercan Havalimanı’nda 2025 yılında kapasite olarak yüzde 57 pazar payına sahip olarak KKTC’nin taşıyıcı gücü konumunda bulunduğunu duyurdu.

Pegasus Hava Yolları’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tarifeli seferlerini başlatmasının 20. yılı nedeniyle Lefkoşa’da üst düzey bir buluşma gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC protokolü, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, Pegasus KKTC Temsilcisi Zeki Ziya, Pegasus yöneticileri ve iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Pegasus’un 20 yıldır KKTC’nin dünyaya açılan kapısı olarak turizmden ticarete pek çok alanda sağladığı katkı vurgulandı.

"Kıbrıs’ın taşıyıcı gücü olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, Pegasus’un son dönemde attığı stratejik adımlarla çok markalı ve çok merkezli bir hava yolu grubu olma yolunda ilerlediğini söyledi. KKTC’nin bu vizyon içindeki yerine dikkat çeken Öztürk, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu büyük tabloda bizim için her zaman stratejik, anlamlı ve vazgeçilmez bir yerde duruyor. KKTC’nin taşıyıcı gücü olmayı ticari bir başarıdan ziyade önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Turizmden ticarete, eğitimden istihdama kadar pek çok alanda KKTC ekonomisine sağladığımız katkıyla gurur duyuyoruz. Pegasus olarak biz, Kıbrıs’a yalnızca uçuş yapmıyor; Kıbrıs’ı dünyaya bağlıyoruz. Bugün Ercan Havalimanı’nda her iki yolcudan birinin Pegasus’u tercih etmesi, bu sorumluluğun en somut göstergesidir. Yirmi yıl önce KKTC’ye attığımız ilk adımda hangi inançla yola çıktıysak bugün de aynı inanç, aynı sorumluluk ve aynı kararlılıkla buradayız" dedi.

20 yılda 28 milyon yolcu

Pegasus, KKTC’ye uçuşlara başladığı 2006 yılından bu yana hizmet verdiği yolcu sayısını her yıl istikrarlı şekilde artırdı. 2006 yılında yaklaşık 188 bin yolcu taşırken, 2025 yılında bu sayı 3,3 milyonun üzerine çıktı. Son 20 yılda Pegasus’un KKTC hatlarında hizmet verdiği toplam yolcu sayısı ise 28 milyonu aştı.

Bugün Pegasus, 11 farklı hatla Ercan’a uçuş düzenlerken; yaz tarifesinde haftada 222, kış tarifesinde ise 217 seferle Ercan Havalimanı’nın en yoğun ve en istikrarlı hava yollarından biri olarak konumlanıyor. 2025 itibarıyla Ercan’da konuşlandırılan üç uçak, Pegasus’un KKTC’ye yönelik uzun vadeli ve kalıcı yaklaşımının en somut göstergeleri arasında yer alıyor.