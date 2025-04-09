Pegasus'un yeni rotası Cezayir

Filosunu her yıl yeni yatırımlarla gençleştiren ve uçuş ağına yeni rotalar ekleyen Pegasus Hava Yolları, bu kez İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cezayir'e uçmaya başlıyor. Şirket, Cezayir'e ilk seferi 23 Mayıs'ta yapılacak ve haftada 5 frekans uçuş gerçekleştirilecek.

Pegasus'un yeni rotası Cezayir
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Filosunu her yıl yeni yatırımlarla gençleştiren ve uçuş ağına yeni rotalar ekleyen Pegasus Hava Yolları, bu kez İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Cezayir’e uçmaya başlıyor. Şirket, Cezayir’e ilk seferi 23 Mayıs’ta yapılacak ve haftada 5 frekans uçuş gerçekleştirilecek.

Pegasus Hava Yolları, Türkiye’yi dünyanın dört bir yanına bağlayan uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak uçuş ağına, Kuzey Afrika’nın en büyük ülkesi Cezayir’in aynı adı taşıyan başkenti Cezayir’i de ekledi. Haftada 5 frekans olacak şekilde planlanan seferlerin ilki, 23 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

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Yapılan açıklamaya göre, Pegasus’un İstanbul’dan Cezayir kentine düzenleyeceği uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Cezayir Havalimanı’na pazartesi, salı, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri saat 11.10’da; Cezayir Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günlerde saat 14.05’te düzenlenecek.