Pegasus ve TEV, 1000 kız öğrenciye üniversite bursu için imza attı

Pegasus Hava Yolları, Cumhuriyet’in 100. yılında 1000 kız öğrenciye Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle üniversite bursu vererek eğitimlerine destek oluyor. TEV tarihinde tek seferde verilen en yüksek destek olan bu iş birliği kapsamında, bursiyerlerin yüzde 25’i deprem bölgelerinden geliyor.

Gençlere yönelik birçok sosyal sorumluluk projesi geliştirerek etkin çalışmalar yürüten Pegasus Hava Yolları, Cumhuriyet’in 100. yılında 1000 kız öğrenciye Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle üniversite bursu vererek eğitimlerine destek oluyor. Pegasus’un TEV iş birliğiyle hayata geçirdiği “Pegasus Her Adım Geleceğe Burs Fonu” projesi kapsamında 1000 kız öğrenciye verilecek olan bursun yüzde 25’inin 6 Şubat depremlerinden etkilenen kız çocuklarına verileceği belirtilirken, Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın yer aldığı iş birliği imza töreni düzenlendi.

“Bursiyer 1000 öğrencinin yüzde 25’i deprem bölgesinden olacak”

İmza töreninde konuşan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, “Biz geçen yıl, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 tane üniversitede okuyacak kız öğrenciye destek olmak amacıyla bir burs projesi başlattık. Bunu da Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdik. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında başlıyor. Bu 1000 kız öğrenciyi tüm üniversite hayatları boyunca desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde okuyan arkadaşlarımız olacak. 13 farklı fakültede kız öğrencilerimize destekte bulunuyor olacağız hatta 6 Şubat 2023 yılında deprem felaketi nedeniyle de desteğimizi sürdürebilmek amacıyla bursiyerlerimizin yüzde 25’ini depremden etkilenen illerimizden seçtik. Dolayısıyla bizde mutlu ve gururluyuz, böyle bir projeyi başlattığımız için. Gençleri parlak bir gelecek yolunda desteklemeye ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Pegasus Her Adım Geleceğe Burs Fonu” kapsamında verilen bursların yanı sıra bursiyerlere; Pegasus yöneticilerinden mentörlük desteği, şirket içerisinde staj imkânı, Pegasus liderlerinden havacılık sektöründeki farklı iş alanlarının tanıtımı ve havacılıkta kadın çatısıyla yapılan online/offline oturumlara ve seminerlere katılım gibi ek imkanlar da tanınıyor.

“Bursiyerler binlerce öğrenciye ilham olacaklar”

Türkiye Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, “Pegasus ailesine çok teşekkür ediyoruz. 1000 öğrenciye aslında Türk Eğitim Vakfı tarihinden en yüksek bir defaya mahsusluk bağış olmuş oldu. Pegasus ailesi sadece 1000 kız öğrenciye destek olmuyor. Aynı zamanda projenin içerisinde staj ve çeşitli desteklerle onların önünü açmak ve ilham vermek var. İnanıyorum ki bu 1000 kız öğrenci mezun olduktan sonra gene yüzlerce, binlerce öğrenciye ilham olacaklar. Bu tür kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin en güzel yanı farklı kesimlerde olan kurumlara ve bireylere de yol gösteriyor, örnek oluyor. Bu anlamda çok kıymetli bir proje. İnanıyorum ki projenin geleceğinde çok daha güzel haberleri halkımızla paylaşırız” diye konuştu.