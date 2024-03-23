Pehlivanköy'de polisten vatandaşa broşürlü uyarı
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve benzeri olumsuz durumlar için dikkatli davranmaları konusunda broşürlü çalışma yaparak uyardı.
Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve benzeri olumsuz durumlar için dikkatli davranmaları konusunda broşürlü çalışma yaparak uyardı.
Pehlivanköy İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk bölgesinde, kadın destek uygulaması, mal varlığına karşı işlenen suçlar, telefon dolandırıcılığı konularıyla ilgili broşür dağıtılarak vatandaşları bilgilendirdi.
İlçenin işlek noktalarında broşür dağıtıp, vatandaşları bilinçlendiren ekipler kendilerine şüpheli gelen şahıslara yönelik, 112 Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.