Pehlivanköy'de veteriner muayenehaneleri denetlendi

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki veteriner muayenehanelerine denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Penlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, görev alanları çerçevesinde veteriner muayenelerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Pehlivanköy ilçemizde rutin veteriner muayenehane denetimleri, ilçe müdürlüğümüzün teknik personelleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.