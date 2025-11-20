Pehlivanköy'de yerli ve milli arpa çeşidinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde yerli ve milli arpa çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Pehlivanköy ilçesinde yerli ve milli arpa çeşitlerinin yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla Kuştepe köyünde Pınar, Ekim, Yağmur ve UTK-2024 türlerinden oluşan bir demonstrasyon kuruldu.

İl Müdürü Gökhan Karaca, yerli ve milli tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Pehlivanköy ilçesinde tanıtım amacıyla Kuştepe köyünde Pınar, Ekim, Yağmur ve UTK-2024 arpa çeşitlerinin ekiminin yapıldığını bildirdi.