Pehlivanlar Kayapa'da kol bağladı

Bu yıl 20.si gerçekleştirilen İvrindi Kayapa Yağlı Pehlivan Güreşleri Kızılcık ve Desti Festivali kıyasıya güreş müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

36 baş pehlivan ve toplamda her boyda mücadele eden 120’yi aşkın pehlivanın kol bağladığı güreşlerde Furkan Durmuş Altın - Kürşat Korkmaz finali sonrası Başpehlivanlık ipini Furkan Durmuş Altın göğüsledi.

İvrindi ilçesine bağlı Kayapa Mahallesinde yıllardan beri süregelen kızılcık ve desti festivali başlığı ile düzenlenen güreşlere katılımın yoğun olduğunu dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Ata sporumuz olan yağlı pehlivan güreşleri ilçemizde oldukça çok seviliyor. Bugün burada seyirci yoğunluğu neredeyse Kırkpınar’ı aratmadı. Bizler İvrindi Belediyesi olarak bu denli katılımdan, seyircilerimizin memnuniyetinden gayet de mutluyuz. İnşallah bunu gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden hayreti göstereceğiz. Bölge halkımız bu tarz etkinlikleri dört gözle bekliyor diyebiliriz. Bizler de halkımızın beklentilerini karşılamak ve güzel kaynaşma ortamı sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" dedi.

Yağlı pehlivan güreşlerinin ilçede çok sevildiğini söyleyen Başkan Cengiz “ İlçemizde farklı bir çok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Kitap fuarları, konserler, bahar şenlikleri, rahvan at yarışları gibi. Ama en çok katılımın olduğu, halkın merakla ve heyecanla takip ettiği etkinlik yağlı güreş etkinliği oluyor. Yağlı güreşler her ilçede yılda bir kez düzenlenirken bizim ilçede Akçalören ve Kayapa mahallemizde olmak üzere İvrindi Belediyesi olarak bizler iki kez düzenliyoruz. Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yağlı pehlivan güreşlerimizi gelecek kuşaklara aktarmayı, heyecanını sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.