Pekin'de yaşayan vatandaşlar büyükelçilikte taziye defterini imzaladı

Çin’de yaşayan vatandaşlar, Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için taziye defteri açıldı. Pekin’de yaşayan vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına taziye defterini imzaladı. Taziye defterini imzalayan iş adamı Hakkı Çağlar yaptığı açıklamada, “Büyükelçiliğimize taziyelerimizi bildirmek için geldik. Sekiz gündür yüreğimiz yanıyor. Dağlanıyoruz. Dinlediğimiz her haberde gözlerimiz yaşarıyor, ağlıyoruz. Güzel memleketimizin güzel insanları acılar içinde. Bu kadar uzak olsak da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte olmak için, onlarla dayanışma içinde olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugün de gelip imza koyduk, duygularımızı aktardık. Sizleri seviyoruz. Sizler bizim her şeyimizsin. Biz birlikte bir vatanız. Eksik olmaz” dedi.

Turizm acentası sahibi Tayfun Bayram da yaptığı açıklamada uzun zamandır Pekin’de yaşadığını ifade ederek, “Deprem haberiyle çok sarsıldık. Duygularımızı ifade etmek çok zor. Bugün de taziye defteri açıldı, onun için geldik. Uzaktayız ama bedenimiz, ruhumuz Türkiye’de. Tanıdıklarımızın, dostlarımızın acısını hissediyoruz. Kelimelerle ifade etmek çok zor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, herkese başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Büyükelçilik, geçtiğimiz hafta Çinli yetkililer ile Pekin’deki büyükelçiler ve misyon temsilcilerinin Türkiye’ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmesi amacıyla bir taziye defteri açmıştı. Pekin’in yanı sıra, Türkiye’nin Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong başkonsoloslukları da Türk vatandaşlarının imzalaması için taziye defterleri açtı.

Pekin Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini Türk vatandaşları 3 gün boyunca imzalayabilecek.