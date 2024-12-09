Pelitköy'de deve güreşi coşkusu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 26. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri binlerce güreş severin coşkulu katılımlarıyla tamamlandı. Pelitköy Güreş Arenası’nda gerçekleştirilen güreşlere içlerinde ulusal arenalarda güreşmiş ünlü develerin de olduğu yaklaşık 250 deve katıldı.

26. Geleneksel Pelitköy Deve güreşlerine Yargıtay Birinci Onursal Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve çok sayıda izleyici katıldı.

Yediden yetmişe her kesimden seveni olan deve güreşleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında sırayla arenaya çıkan develer, rakiplerine üstünlük sağlamak için mücadele etti. 16 kupanın verildiği güreşler kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Güreşlerde düzenlenen kupa töreninde güreş severlere konuşma gerçekleştiren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, deveciliğin önemine ve Deve Güreşlerinin yüzyıllardır süre gelen bir gelenek olduğunu belirterek; "İlçemizde yapılan deve güreşlerine çevre il ve ilçelerden yoğun katılım var. Bugün Pelitköy, birbirinden kaliteli ve mücadele gücü yüksek müsabakalara ev sahipliği yapıyor. Burhaniye’miz bu kültürü sürdürmenin yanı sıra bu alanda da önemli bir marka" dedi.

16 kupa, düzenlenen ödül töreniyle deve sahiplerine takdim edildi.