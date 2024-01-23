Pelitli'ye mesire alanı kazandırılıyor

Gebze Belediyesi tarafından Pelitli Mahallesi’ne mesire alanı yapılıyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmaların başladığı Pelitli Mahallesi’ndeki mesire alanında incelemelerde bulundu.

Projenin 113 bin 512 metrekare alan üzerinde inşa edileceğini, piknik alanları, yürüyüş parkurları ve tüm ihtiyaçların düşünülerek projelendirilen sosyal donatı alanlarının yer alacağını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Pelitli Mahallemizde Damgatepe mesire alanı bölgesindeyiz. Tahsis ve proje işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makineleri bölgeye girerek çalışmalara başlandı. Bahar aylarıyla beraber bu alanı siz değerli hemşerilerimizle buluşturacağız inşallah. Ovacık ve Kadıllı mahallelerimizde de mesire alanlarımızı kazandırmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Mesire alanlarımız şimdiden hayırlı olsun" dedi.