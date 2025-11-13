Pelitözü Mahallesi çamur ve tozdan kurtuluyor

Pelitözü Mahallesi’nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri çamur ve tozdan kurtularak, daha rahat bir ulaşım imkanına sahip olacak" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kilit parke taşı çalışmasıyla cadde ve sokaklar yenileniyor. Enerji ve doğalgaza ait alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte birçok mahallede kilit parke taşı çalışmalarıyla vatandaşlar çamur ve tozdan kurtuluyor. Bilecik Belediyesi olarak Pelitözü Mahallesinde güzel çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Subaşı, ‘’Kışa girmeden arkadaşlarımız Bülbül Sokak, Zirve Sokak, Çiçek Sokak yanı sıra mahalle girişindeki birçok ana ve ara yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri daha rahat bir ulaşım imkânına sahip olacak. Pelitözü Mahallesi’ni çok seviyoruz ve buraya birçok hizmeti getirmeye gayret gösteriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"Kışa girmeden çalışmaların tamamlanması ve çamurdan kurtulmamız bizleri çok sevindiriyor"

Mahalle Muhtarı Osman Göçmen yürütülen çalışmaları büyük bir sevinçle takip ettiklerini belirterek, ‘’Sağ olsun arkadaşlar mahallemizde kapsamlı bir çalışma yürütüyorlar. Belediye Başkanımız da gelerek, çalışmaları inceledi. Kışa girmeden çalışmaların tamamlanması ve çamurdan kurtulmamız bizleri çok sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ayrıca Başkan Subaşı’ndan mahallede sebze ve meyve satan esnafın pazar kurmaları konusundaki taleplerini iletti.

Başkan Subaşı da Zabıta Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla konunun ilgili esnafla görüşüleceği bilgisini verdi.