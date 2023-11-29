Pelitözü'nde yollar yeni asfalta kavuştu

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile Pelitözü Mahallesi girişi ve Gölpark arasındaki yolda asfaltlama çalışması yapılıyor.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, çalışanları ziyaret ederek, yapılan asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Destekleri dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Subaşı, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Pelitözü yolunda kapsamlı asfaltlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Pelitözü Mahallemize girişteki ana caddeden itibaren gölet başına kadar olan bölgede sürdürdüğümüz asfaltlama çalışmasının sonlarına yaklaştık. Kardeş ilimiz Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla çalışmaları en kısa zamanda tamamlayacağız. Destek sayesinde 9 milyon tasarruf elde ettiğimiz çalışmamız Pelitözü Mahallemiz sakinleriyle Bilecikli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.