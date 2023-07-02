Pelkas, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilere veda etti.

Pelkas, Fenerbahçe'ye veda etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilere veda etti.

29 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız harika yıllar için teşekkürler Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarlarının bu muazzam sevgisi ve desteği, bana her zaman evimde gibi hissettirdi. Bu kulübü asla unutmayacağım ve her zaman destekleyeceğim" dedi.