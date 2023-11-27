Pençe-Kilit bölgesinde çıkan çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş’ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı. Şehit sayısı 3’e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu 2 askerin ise yaralandığını açıklamıştı. Bakanlık, hastanede tedavi gören P. Söz. Er Fevzi Kızıltaş’ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Kasım 2023 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.