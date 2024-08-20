Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 3 Ağustos tarihinde BTÖ mensupları tarafından önceden döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu.