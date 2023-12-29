Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit olan askerler için Osmaneli de mevlit okutuldu

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde hain saldırıda şehit düşen 12 asker için Rüstem Paşa Camii'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okuttu.

Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit olan askerler için Osmaneli de mevlit okutuldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde hain saldırıda şehit düşen 12 asker için Rüstem Paşa Camii’de Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okuttu.

İlçe Müftülüğünde görevli 20 imam hatipler ve 10 Kur’an kursu öğrencisi, Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Hatm-ı Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu, İlçe Müftüsü Recep Işıldar tarafından tüm şehitlerin ruhuna ithafen dualar edildi. Programının ardından katılımcılara helva dağıtıldı.