Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu
Pençe-Kilit Harekt bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde, bugün gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.