Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

Pençe-Kilit Harekt bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Pençe-Kilit Harekât bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde, bugün gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

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