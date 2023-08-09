Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz ateşi sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir’in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz ateşi sonrasında 2 asker şehit olurken, 3 askerin de yaralı olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.