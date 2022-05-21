Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden operasyonlar çerçevesinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

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  • 21.05.2022 13:33
  • Güncelleme: 21.05.2022 15:46
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden operasyonlar çerçevesinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden operasyonlar çerçevesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

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“Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken bir yandan da gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere ait silah ve mühimmatı bularak imha etmeyi sürdürüyor. Mehmetçiklerimizin son olarak bölgedeki bir sığınakta ele geçirildiği silah ve mühimmat şöyle:

"1 adet Doçka makineli tüfek ve yaklaşık 2 bin adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 144 adet 60 mm havan mühimmatı, 61 adet 82 mm havan mühimmatı, 5 adet 120 mm havan mühimmatı, 46 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatı”.

İHA

SHA Editör
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