Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarına TSK'den darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek imha etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarına TSK'den darbe
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek imha etti.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri çerçevesinde PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirerek kullanılamaz hale getirildiğini paylaştı. Arama-tarama faaliyetleri çerçevesinde, terör örgütü PKK mensuplarına ait, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet 12.7 mm keskin nişancı silahı, 2 adet el bombası, 45 adet el telsizi, 4 adet dolu şarjör, 2 adet termal silah üstü dürbün, 2 adet fotoğraf makinesi ve birçok muhtelif malzeme imha edildi.