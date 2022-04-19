Pençe Kilit Operasyonu'nda 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu’nda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralarda arama-tarama faaliyetlerine başlayan Mehmetçik, operasyonun başlangıcından bu yana 26 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede yapılan arama-tarama sırasında teröristlere ait çok sayıda mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle; 13 bin 450 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 bin 890 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet fünye, 23 adet VS-50 antipersonel mayını" denildi.