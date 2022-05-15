- Haberler / Asayiş / Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN